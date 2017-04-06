المؤبد لمصري اغتصب ابنته وسائق هتك عرض فتاة

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد ضد مصري تعدى جنسيًا على ابنته، بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي تعديه عليها وهتك عرضها بشكل مستمر.

بدأت الواقعة ببلاغ من شقيق المجني عليها يفيد قيام والده البالغ من العمر 45 عاماً، بالتعدي جنسياً أكثر من مرة على شقيقته، والبالغ عمرها قرابة 16 عاماً، حيث دأبت الفتاة على الصمت تخوفاً من تهديدات والدها لها بالقتل.

وبالفحص والتحريات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في القضية التي بدأت العام الماضي، حتى أصدرت المحكمة حكمها اليوم بالمؤبد، بعد التأكد من اغتصاب الفتاة على يد والدها، بعد أن أحيل المتهم إلى المحكمة.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة شمال القاهرة اليوم الخميس بالمؤبد أيضًا على سائق تاكسي في منتصف العقد الرابع من العمر، بعد 4 سنوات من المحاكمة في قضية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر داخل سيارته، إلى جانب محاولته اغتصاب فتاتين كانتا برفقتها.

وقام المتهم بمحاولة التعدي على الفتيات أثناء ركوبهن معه في مدينة نصر، إلا أنهن تمكن من الهرب، وفشلت الثالثة التي تعرضت للاغتصاب على يد المتهم تحت تهديد السلاح، وتم ملاحقة المتهم حتى تم القبض عليه وأحيل للمحاكمة.