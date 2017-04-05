ضابط شرطة يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار في صعيد مصر

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

ألقت مديرية أمن محافظة سوهاج بصعيد مصر وشرطة السياحة والآثار، يوم الأربعاء، القبض على عقيد شرطة تزعم عصابة للتنقيب عن الآثار في إحدى القرى بالمدينة.

وكان الضابط قد استعان بمجموعة من العمال المتخصصين في التنقيب من محافظة أخرى ومدهم بمعدات الحفر وتولى هو مهمة تأمين الموقع وتمكنوا من العثور على بعض القطع الفخارية الأثرية.

وفور وصول المعلومات لشرطة السياحة والآثار بالمحافظة تم التنسيق مع مديرية الأمن لمداهمة المكان وهو منزل قديم استأجره الضابط من الباطن، وألقوا القبض على العمال المتواجدين في الموقع وعددهم 4 من محافظة كفر الشيخ.

من جانبه، نفى المتهم ما نسب إليه من اتهامات واعترافات العمال، إلا أن النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات مع العمال، وقد وقعت مشاجرة بالأيدي بينهم أثناء التحقيق.