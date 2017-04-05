بسبب ركود الأسواق.. مصرية تشنق نفسها على باب متجرها

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

أقدمت سيدة في مصر في بداية العقد الرابع من عمرها على الانتحار شنقاً أمام باب محل الملابس المملوك لها في منطقة فيصل بالقاهرة، حيث فوجئ أصحاب المحلات والمارة بوجود صاحبة المحل جثة معلقة على باب المحل من الداخل.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغاً يفيد بالواقعة، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من الفحص والتحريات والاستماع لأقوال شقيقة القتيلة أنها تعاني منذ فترة من ضائقة مالية نتيجة عدم قدرتها على الالتزام بمبالغ مادية في عملها التجاري بسبب حالة من الركود في حركة البيع والشراء.

وقال التقرير الأولي للطب الشرعي إن الجثة عليها كدمات وتورم بالرقبة نتيجة تعرضها لصعوبات أثناء شنق نفسها، إلا أنها أصرت على التنفيذ، حيث قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة، واستكمال التحقيقات في القضية.