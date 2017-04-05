قطر.. فاجأهم وهم يسرقون الخزنة فكانت نهايته

المصدر: الدوحة – إرم نيوز

قضت محكمة الاستئناف في قطر بحبس 5 كوريين، حيث جاء الحكم على المتهم الأول، 15 سنة عن تهمة القتل العمد، وإلزامه بدفع 200 ألف ريال دية لورثة المجني عليه، فيما حكم على 3 آخرين 5 سنوات، وحبس الرابع 6 أشهر، وإبعادهم جميعا عن الدولة بعد انقضاء عقوبتهم.

وجاء الحكم بعد قيام المتهم الأول بقتل موظف، وهو كوري الجنسية أيضا، حاول منع شركائه الثلاثة من الهروب بخزينة شركة أدوات مكافحة الحريق.

فيما عُوقِب شركاؤه بعد إدانتهم بدخول محل معد لحفظ المال ليلا، بقصد ارتكاب جريمة سرقة، وكسر باب الشركة وسرقة الخزنة الحديدية والأموال المملوكة للشركة. بينما عوقب المتهم الرابع لإخفائه السكين دليل الجريمة.

وفي تفاصيل القضية، فإن المتهمين دخلوا مقر الشركة بهدف سرقة أموالها الموجودة بالخزنة، وعند مشاهدة المجني عليه لهم، وهم يحملون الخزنة المسروقة واستفساره منهم، قام المتهم الأول بطعنه بالسكين، خوفا من إخبار المجني عليه للشرطة وإبلاغه عن السرقة، وفقا لصحيفة “الراية”.