لصوص يسرقون 25 ألف دينار كويتي من شاب خليجي

المصدر: الكويت - إرم نيوز

تمكن لصوص مجهولون من سرقة مبالغ مالية وأدوات إلكترونية من منزل خليجي في منطقة سعد العبدالله، وانتقل فريق من الأدلة الجنائية إلى المنزل لرفع آثار من الممكن أن يكون اللصوص قد خلّفوها وراءهم، وذلك بحسب جريدة الأنباء الكويتية.

وكان قد تقدم الخليجي من مواليد 1987 إلى مخفر سعد العبدالله وأبلغ عن تعرض منزله للسرقة عن طريق الكسر من قبل مجهول، حيث تمت سرقة التجوري بالكامل وكان بداخله مبلغ وقدره 25 ألف دينار كويتي، وكذلك تلفزيون بلازما وآيباد وتلفون آيفون 5 وعطورات وساعات، حيث قام الجاني بكسر الباب الرئيسي للشقة وكذلك كسر باب الغرفة وكسر الكبت الذي يوجد بداخله التجوري.

وعليه تم الاتصال بوكيل النيابة الذي أمر بتسجيل جناية سرقة عن طريق الكسر وعمل محضر معاينة وندب الأدلة الجنائية.