دبي.. نزاع حول امرأة يسفر عن جريمة قتل ليلة رأس السنة

المصدر: دبي- إرم نيوز

أقدم رجل من جنسية باكستانية على قتل قريب له طعنًا بمنجل لتشذيب الشجر، وذلك بعد نزاع نشب بينهما حول امرأة، في ليلة رأس السنة بــ دبي، حسب ادعائه.

ووفقًا لأقواله في محضر تحقيقات النيابة، لاحظ المتهم أن قريبه يتودد لصديقته في ليلة رأس السنة، وبدأت وتيرة التحرش تزداد من قبل القتيل، ما أثار غضب المتهم الذي واجه قريبه الشاب، ليحتدم النقاش بينهما، فقام المتهم بالتقاط أداة حادة تستخدم في أعمال البستنة وقص الشجر، وطعن قريبه بها عدة طعنات نافذة، أودت بحياته على الفور.

وفور تلقي شرطة دبي بلاغًا بالواقعة التي حدثت في منطقة الينابيع، عثرت على المجني عليه، وهو غارق في بركة من الدماء وألقت القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات حيث سيواجه تهمة القتل العمد.