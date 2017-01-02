تحطيم مطعم عربي انتقامًا لمقتل مواطن على يد مهاجرين عرب (فيديو)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

أقدم محتجون بمدينة إيلك في بولونيا على تحطيم واجهة مطعم “برانس كباب” العربي، وذلك انتقاماً لمقتل مواطنهم طعناً بالسكين على يد 4 مهاجرين عرب، كانوا يعملون في المطعم قبل أن تعتقلهم السلطات البولونية.

وذكرت الصحافة المحلية أن “المهاجرين المذكورين ينحدرون من المغرب والجزائر وتونس، وقد نشب ليلة رأس السنة شجار بينهم وبين الضحية دانييال البالغ من العمر21 عاماً، عندما كان هذا الأخير يلقي بالمفرقعات في اتجاه المطعم حيث يعملون، مما أثار غضبهم وتطورت الأمور نحو الأسوأ، فوجه شاب تونسي نحوه طعنتين قاتلتين”.

وتجمع المئات من السكان أمام المطعم العربي، وبدأوا بتحطيم واجهته الزجاجية بالحجارة والمفرقعات، وقاموا بترديد شعارات عنصرية ضد العرب.