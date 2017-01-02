محكمة كويتية تقضي بإعدام زوجين قتلا طفلتهما‎

المصدر: الكويت - إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، بإعدام زوجين كويتيين، بعد إدانتهما بقتل طفلتهما ذات الثلاثة أعوام، ووضعها في الثلاجة، بحسب مصادر قضائية مطلعة.

وقالت المصادر إن الزوجين المحكومين يمكنهما الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف الكويتية.

وتعود قضية قتل الطفلة إلى مايو/ أيار الماضي، حين أعلنت الداخلية الكويتية اكتشاف مقتل الطفلة إسراء والقبض على والدها سالم صباح عبدالله بوهان، البالغ من العمر 26 عاما، ووالدتها أميرة حميد حسين، البالغة من العمر 23 عاما.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، آنذاك، إن والد الفتاة اعترف بجريمته بمشاركة زوجته، مبررين فعلتهما بأنهما كانا تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكرت النيابة العامة، في بيان صحفي آخر، آنذاك، أنه من خلال معاينة جثة الطفلة وجدت آثار حروق على جسمها في منطقتي الكتف والرجلين إضافة إلى آثار تعذيب.