أمريكي ينحر عاهرة لسبب غريب جدًا

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

في العطلات ترتفع أسعار المنتجات، مثل الأطعمة والهدايا، لزيادة الطلب، وبينما يمكن للمرء أن يساوم الباعة، من أجل الحصول على سعر أفضل، لا يمكن الحصول على خدمات العاهرات، بنفس الطريقة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، اتهم أنطونيو روزاليس (32 عامًا)، بقتل ديزيريه روبنسون (16عامًا)، التي عُثر على جثتها عارية ودامية في مرآب، لإصلاح السيارات في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وصرحت النيابة العامة أن “روزاليس”، تعرف على الشابة عبر الإنترنت، قبل دعوتها إلى حفل في 23 ديسمبر الماضي.

ويقول شهود العيان، إنه تم رؤية الاثنين في الحفل، قبل أن يذهبا لممارسة الجنس في الجزء الخلفي من شاحنته.

وفي اليوم التالي، ليلة عيد الميلاد، التقيا مرة أخرى وذهبا إلى مرآب، ولكن “روزاليس” اعترف أنه لا يمتلك المال الكافي لدفع ثمن خدماتها، وحاول التفاوض معها، للحصول على 15 دقيقة مجانية.

وبحسب مساعدة المدعي العام كريستينا دراكوبولوس، رفضت العاهرة عرضه، وأهانته قبل أن يلكمها في وجهها ويخنقها، بينما كانت تطلب المساعدة.

وفي نهاية المطاف، قام “روزاليس” بنحر عنقها، حيث عثر على جثتها أشخاص كانوا نائمين في سيارة بالقرب من المرآب.

وقالت أم الضحية، يوفاني روبنسون، إنها تشعر بالصدمة لفقدان ابنتها قبل عيد الميلاد، وقام الأهل والأصدقاء بإنشاء صفحة جمع تبرعات بعد هذا الحادث المأساوي، لسداد تكلفة الجنازة.

وكتبت إيمي أوبوت، مؤسسة الصفحة: “كثيرون أحبوا ديزيريه، وكانت معروفة بأسلوبها المتحمس وطبيعتها الجريئة، ولطالما حظيت بدعم كل أفراد أسرتها الذين واصلوا دعمها وتشجيعها على فعل الخير، وبعد عدم التواصل مع عائلتها لعدة أيام، وفي عشية عيد الميلاد عُثر عليها، وهي لن يتسنى لها قضاء العطلة مع عائلتها التي أحبتها”.

تم اعتقال “روزاليس” في 27 ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى يوم 18 يناير.