انتقامًا من زوجها.. قتلت طفلها الرضيع وانتحرت

المصدر: كاليفورنيا – إرم نيوز

أقدمت أم أمريكية بلا رحمة على قتل طفلها الرضيع الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا ثم الانتحار، بسبب خلافات بينها وبين زوجها.

وكتبت “شيري شرماير” قبل قتلها رضيعها رسالة لوالد الطفل عبر “فيسبوك”، قالت فيها: “لن ترى ابنك مرة أخرى”.

وتابعت في منشور آخر: “”كل ما أفكر فيه هو ترك العالم، ووضع مسدس في فمي والرحيل، وذلك هو ما على وشك الحدوث”.

وبحسب صحيفة “ميرور”، عثرت شرطة ولاية “بنسلفانيا” على جثتي السيدة وطفلها الرضيع، بعد مرور 3 ساعات على المنشور، بمنزلهما في منطقة “شروزبري”.

وأكّدت الشرطة أن “شرماير” أطلقت النار على نفسها بعد أن قامت بخنق طفلها. وقالت في منشور وجهته لزوجها “لن ترى ابنك مرة أخرى، فأنت لا تستحق أن يكون لك ابن، أنت رجل بغيض”.