اعتقال “شبيهتي كيم كارديشيان” بتهمة الابتزاز الجنسي.. أوقعوا 274 ثريًا

المصدر: ودادالرنامي- إرم نيوز

ذكرت صحيفة “سيتي نيوز” الأمريكية، أنه تم إلقاء القبض على الشقيقتين الكنديتين جيوتي و كيران ماتهارو، الشبيهتين لــ كيم كارديشيان، بعد أن أبلغ عنهما ملياردير نيجيري، وهما حاليًا تقتسمان زنزانة واحدة بسجن لاغوس.

وكانت الشقيقتان تعيشان حياة الترف في فرنسا، حيث الملابس الفاخرة، والسهرات والنزه في اليخوت، بفضل الأموال التي حصلتا عليها عن طريق ابتزاز رجال أثرياء بلغ عددهم 274 ثريًا.

حيث يقمن بتوثيق علاقتهما الجنسية مع الضحية، وتهددانه بنشر الفيديو على الإنترنت إذا لم يقدم لهما المبلغ المطلوب.

وكانت آخر مغامرة لهما مع ملياردير نيجيري، أوقع بهما، وكان سببًا مباشرًا في سجنهما بتهمة الابتزاز الجنسي على الانترنت.