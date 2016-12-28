أول تعليق للقضاء العسكري على مقتل الإعلامية البحرينية إيمان صالحي

المصدر: المنامة – إرم نيوز

أعلن رئيس القضاء العسكري العميد حقوقي يوسف راشد فليفل في مملكة البحرين بأن إجراءات التحقيق من قبل النيابة العسكرية لا زالت مستمرة في قضية مقتل الإعلامية البحرينية، إيمان صالحي، في منطقة الرفاع يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، مضيفا أن النيابة العسكرية باشرت التحقيقات فور إبلاغها بالجريمة وانتقلت إلى الموقع وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب صحيفة “الوسط” البحرينية، فقد أفاد رئيس القضاء العسكري بأن النيابة العسكرية استجوبت المتهم بحضور محاميه، كما استمعت إلى أقوال شهود الواقعة، وعلى ذلك أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، كما تم في نفس يوم الواقعة الاتصال بذوي المجني عليها وإبلاغهم بكافة الإجراءات القانونية التي ستتخذ في القضية وسيتم استدعاؤهم رسمياً أمام النيابة العسكرية لاحقاً.

وأكد فليفل، أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين هو جهة قضائية مستقلة، وأن كافة التحقيقات تجرى بحسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بكل شفافية وحيادية، وأنه بعد استكمال التحقيقات في القضية سيتم إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة.

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