عصابة تتجه لنوع جديد من جرائم الخطف والابتزاز !

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

تلقت السيدة جوي بروتشرت، مكالمة هاتفية، تطلب فدية مالية، بعد اختفاء الكلب “فين” في الـ 7 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتركت العائلة مصدومة بعد سرقة كلبها المحبوب، الذي اختطفه اللصوص، إذ هددوا بقتله، ما لم يتم دفع فدية بقيمه 13 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، اختفى الكلب “فين”، من منطقة “باليباي”، في مقاطعة “موناغان”.

وفي الأيام الماضية، عرضت الأسرة مكافأة قدرها 4000 جنيه استرليني، على صفحة “فيسبوك”، بعنوان “أعيدوا فين للمنزل”، التي تديرها صديقتهم ديبي غوف، ولكن الأسرة دُمرت نفسيًا، عندما تلقت مكالمة تطالب بثلاثة أضعاف المبلغ، وإلا سيتم شنق الكلب في أقرب شجرة.

وقالت جوي للصحيفة: “اتصل رجل في وقت الغداء، وطالب بـ 15 ألف يورو (13 ألف جنيه استرليني) بحلول نهاية اليوم، وإلا سيشنق فين في أقرب شجرة”.

وأضافت: “لقد بدا هستيريًا، وأنا لم أستطع التناقش معه على الإطلاق، وقال إنه أراد المال على الفور، والآن أنا في حالة رهيبة ولا أعرف ما إذا كان هذا طلب فدية حقيقيا أم خدعة سخيفة من شخص ما، وهناك مكافأة معروضة، صحيح أنها بدأت كمكافئة صغيرة، لكن مع اقتراب عيد الميلاد تمكنا من زيادتها إلى 5000 يورو (3000 استرليني) لكي نعيد فين للمنزل بحلول العيد”.

وتابعت: “حاولت أن أشرح لهذا للرجل، لكنه أراد 3أضعاف هذا المبلغ ولم يستمع لي على الإطلاق”.

وعبّرت جوي عن صدمتها عندما اكتشفت أن فين مفقود، وقالت: “وصلت إلى المنزل، وأحسست بخطب ما على الفور، لأنه في العادة يكون في الحديقة الأمامية، ولم يكن من الكلاب التي تشرد، وعندما لم أتمكن من العثور عليه في أي مكان، كنت قلقة حقاً، ثم عثرت على طوقه في الحديقة، حيث تم قطعه نصفين، وهكذا لن يمكن التعرف عليه، عندها عرفت أنه قد سُرق”.

وأردفت: “ثم أسسنا صفحة (أعيدوا فين للمنزل) بموقع فيسبوك، ولكن لم تصلنا أي معلومات، وأياً كان من اتصل يجب أن يعلم أن الـ 5000 يورو المكافأة، مازالت قائمة، ولكن الـ 15 ألفًا مبلغ كبير جدًا، نحن في موقف فظيع، فنحن لا نعلم مدى جدية التهديد بقتل “فين”، وبالطبع أخطرنا الشرطة، وإنني أناشد أي شخص لديه أي معلومات أن يتصل بالشرطة أو بنا على صفحة الفيسبوك، كل ما نسعى إليه هو إعادة كلبنا للمنزل سالمًا”.