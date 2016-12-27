البحرين.. خادمة تنقل كفالتها و”مجوهرات مخدومها” إلى منزل كفيلها الجديد

المصدر: المنامة - إرم نيوز

عثر بحريني على مصوغات ضمن أغراض خادمته الجديدة، فاتصل بكفيلها القديم وأبلغه بالأمر، وتبيَّن أنها سرقت الأغراض قبل مغادرة منزل كفيلها القديم، وبجلستها أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية “الاستئنافية”، الحكم بحبسها 6 أشهر والإبعاد النهائي من البلاد.

وكانت الخادمة قد سرقت 3 فانيلات رياضية ومجوهرات عبارة عن: حلق أذن وعقد مرصَّع بالزمرد و 6 سلاسل واحدة ذهب والبقية مطلية بالذهب و7 أساور باهضة الثمن و3 خواتم مطلية بالذهب وطقم حلق أذن من الفضة وسلسلة وخاتم وملابس شخصية.

وفي التحقيقات نفت المتهمة وقالت إنها لم تسرق شيئًا وأن الملابس التي عُثِر عليها كان أصحاب المنزل قد قاموا برميها وقالوا لها خذي ما تريدين منها، أما الأساور فقالت إن كفيلتها هي من قامت بشرائها لها وباقي الأغراض لا تعلم عنها شيئًا.