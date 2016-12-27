فك لغز مقتل خادمة في الشارقة على يد مخدومتها وابنتها

المصدر: الشارقة – إرم نيوز

كشفت شرطة الشارقة في دولة الإمارات تفاصيل وملابسات مقتل خادمة إندونيسية الجنسية على يد مخدومتها وابنتها بمنطقة كلباء في الشارقة، ومحاولة تضليل العدالة من قبل الأسرة التي تعمل لديهم الخادمة.

وتفصيلا، كانت غرفة العمليات بمركز شرطة كلباء الشامل تلقت بلاغا من رب الأسرة المذكور يفيد بوجود حالة مرضية في منزله الكائن بكلباء وأنه بحاجة لسيارة إسعاف لنقل المريضة إلى المستشفى، وعند وصول دورية إسعاف الشرطة تبين أن الحالة متوفية.

وقالت الشرطة إنه “بالانتقال إلى منزل هذا الشخص من قبل فريق مسرح الجريمة وعدد من ضباط مركز شرطة كلباء والطبيب الشرعي تبين أن المتوفية خادمة وتعمل لدى الأسرة وبمعاينة الجثة تقرر نقلها إلى الطب الشرعي بغرض تشريحها لوجود كدمات وإصابات على أجزاء مختلفة من جسدها ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية وراء وفاتها”.

وبسؤال رب الأسرة حول ملابسات وفاة الخادمة أنكر معرفته بسبب الوفاة وبوجود إصابات على جسد المتوفية، مفيدا أن كل ما يتعلق بالخادمة من اختصاص زوجته، وبدورها أنكرت الزوجة معرفتها بأسباب الوفاة وادّعت بأن المجني عليها بدت عليها تصرفات وسلوكيات غريبة خلال الآونة الأخيرة وتطابقت رواية الزوجة مع رواية ابنتها وابنها، إلا أن شكوك رجال التحقيق الجنائي دفعت إلى الاستمرار في البحث والتحري وجمع المعلومات حول سلوك أفراد الأسرة والظروف التي أحاطت بعمل الخادمة لديهم.

ومن خلال جمع المعلومات تبين أن الخادمة المتوفاة هي الثامنة من بين مجموعة خادمات قامت الأسرة المذكورة بجلبها للعمل في خدمتها خلال العامين الآخرين وقد انتهى عدد منهن إلى الهروب من الأسرة ما يشير إلى سوء معاملتهم للخدم، كما أن الخادمة المتوفية لجأت إلى الهرب والذهاب إلى إحدى الأسر المجاورة.

وبناء على هذه المعطيات، تقرر إعادة التحقيق مع أفراد الأسرة وجمع الاستدلالات حيث اعترفت الأم باعتدائها بالضرب المستمر على الخادمة بمشاركة ابنتها، بسبب سوء تصرفات الخادمة، وقد اعترفت ابنتها بذلك أيضا.