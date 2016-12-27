سرقة 150 ألف دولار ولوحات أثرية من كنيسة في طهران

المصدر: طهران – إرم نيوز

تمكن ثلاثة لصوص إيرانيين من سرقة 150 ألف دولار من كنسية للمسيحيين بالقرب من المتحف الوطني، في وسط طهران.

وأفادت الشرطة الإيرانية الثلاثاء بأن “ثلاثة لصوص كما أظهرت كاميرات المراقبة، تمكنوا مساء الاثنين من السطو على كنسية للمسيحيين وسط طهران، وسرقوا 150 ألف دولار إضافة إلى سرقة ممتلكات ثمينة، منها أقلام وكتب التوراة ومقتنيات من الفضة وبعض اللوحات الأثرية منها نجمة النبي داود”.

وذكرت الشرطة أن “هناك تقارير كانت وردت إلينا عن حدوث عمليات سرقة مماثلة لمراكز دينية أخرى تنتمي للأقليات الدينية في طهران”، مشيرة إلى أن “الأجهزة الأمنية لا تزال تبحث عن السارقين لتقديمهم للعدالة”.

بدوره، قال قائد الشرطة في طهران العقيد شمس الدين ميرزكي للصحفيين إن “اللصوص الثلاثة تمكنوا من كسر قفل الباب الخارجي للكنيسة، وقاموا بالعبث ببعض المحتويات الموجودة داخلها”.

وتزامنت هذه الحادثة مع قرب حلول السنة الميلادية الجديدة 2017 وبدء أعياد الميلاد للمسيحيين في العالم.

وبحسب المعلومات، فإن الكنيسة الأرمينية هي لأكبر الطوائف المسيحية في إيران، إذ يراوح عدد الأرمن الإيرانيين بين 130 و 150 ألفا، موزعين على نحو متفاوت جغرافيا على ثلاث أبرشيات، هي أصفهان وأذربيجان وطهران التي تضم نحو 80 ألفا من الأرمن الأرثوذكس، الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من المسيحيين في العاصمة.