عامل ينتقم من ابنة كفيله في أبوظبي

المصدر: متابعات - إرم نيوز

قام آسيوي يعمل سائقاً خاصاً لعائلة في أبوظبي، بالانتقام من ابنة كفيله عن طريق ابتزازها بصور لها قام بتركيبها على صور نساء عاريات ونشرها على مواقع الإنترنت.

وأسندت النيابة العامة في أبوظبي للمتهم تهم تهديد ابنة كفيله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات عبر إسناد أمور خادشة للشرف لحملها على دفع مبلغ 10 الآف درهم، لقاء عدم نشر صورها عارية، حيث قام بإجراء تعديلات باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، على صور المجني عليها بقصد التشهير بها والإساءة لها بأن وضع صورتها على جسم عار، إضافة إلى قيامه بإرسال مواد إباحية بواسطة الشبكة المعلوماتية من شأنها المساس بالآداب العامة على برنامج “الواتس أب” وذلك بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

من جهته قال المتهم إنه يقوم بتوصيل ابنة كفيله بشكل مستمر إلى إحدى الدول المجاورة، وأن ابنة كفيله اعتادت تغيير مسار الرحلة لزيارة أحد أصدقائها الذكور، موضحاً أن كفيله اعتدى على ابنته بالضرب عندما علم بسلوكها.

وأوضح المتهم أن المجني عليها اتهمته بأفعال غير حقيقية بغية الانتقام منه وأخبرت والدها والذي قام بدوره بالاعتداء عليه بالضرب، مما دعاه إلى ارتكاب الجريمة بهدف الانتقام من المجني عليها.

يذكر أن محكمة جنايات أبوظبي أجَّلت موعد الحكم إلى جلسة 27 ديسمبر الجاري.