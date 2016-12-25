الجزائر.. مقتل شرطي طعنًا أمام الملأ في تمنراست والسلطات تنفي الفعل المدبّر

المصدر: جلال مناد - إرم نيوز

قُتل شرطي جزائري طعنًا على يد مواطن ، اليوم الأحد، في أحد شوارع محافظة تمنراست التي تبعد 3 آلاف كليومتر جنوبي العاصمة الجزائر، وفق مصادر محلية وأمنية.

وقالت مصادر محلية لـ “إرم نيوز”، إن مواطنين تمكنوا من القبض على الجاني الذي أجهز على الشرطي بعدة طعنات في مناطق مختلفة من جسد الأخير تركته يسبح في بركة من الدماء.

وتداول جزائريون أنباء تفيد أن الشرطي قُتل على يدي زعيم شبكة تهريب تنشط جنوب البلاد على الحدود مع النيجر ومالي، لكن وزارة الداخلية سارعت إلى تفنيد الشائعة ودعت على لسان محافظ تمنراست إلى عدم الانسياق وراء هذه الأنباء “الكاذبة”.

بدورها، قالت المديرية العامة للأمن الجزائري في بيان لها، إن أحد عناصرها قد توفي بعد الاعتداء عليه بواسطة أداة حادة من طرف شخص مصاب بأمراض عقلية مضيفا أن “المتهم تم إيقافه من طرف مصالح الشرطة القضائية بمكان الحادث”.

ووصف الأمن الحادثة بــ”المأساوية” في انتظار نشر التحقيق النهائي، بينما تم تكليف لجنة تحقيق تضم ضباطًا ومفتشين مركزيين في الأمن والقضاء لكشف ملابسات الواقعة غير المسبوقة في تاريخ الشرطة الجزائرية.