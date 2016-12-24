إيراني يقتل 11 شخصًا من عائلة فتاة رفضت الزواج منه

المصدر: طهران- إرم نيوز

أقدم شاب إيراني يبلغ من العمر 26 عامًا، السبت، على قتل 11 شخصًا من أفراد عائلة وأقارب فتاة رفضت الزواج منه في قرية “جهان آباد” التابعة لمحافظة “كرمان” جنوب إيران.

وقالت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، إن “شابًا اقتحم اليوم منزل عائلة فتاة رفضت الزواج منه وأطلق النار على 11 شخصًا من أفراد عائلتها وأقاربها”، مشيرة إلى أن “4 آخرين من عائلة الفتاة أصيبوا بجروح خطيرة”.

وقال الدكتور محمد صديقي، رئيس مستشفى محافظة “كرمان”، إن 3 من المصابين بجروح حالتهم خطرة وأجريت لهم عمليات جراحية اليوم.

وفي أحدث تفاصيل للجريمة، قالت الشرطة بمحافظة “كرمان”، إن الشاب الذي أقدم على الجريمة كان قد جرّب حياته الزوجية مع فتاة قبل عام ونصف العام، وحدثت بينهما مشاكل الأمر الذي أدى إلى الطلاق في نهاية المطاف.

وأضافت الشرطة في بيان لها، إن الشاب أقدم على قتل والد الفتاة ووالدتها و 5 من إخوانها فيما قتل 4 من أقاربها خلال اقتحامه للمنزل، مضيفة، إنه لم يقدم على قتل الفتاة التي كان يريد الزواج منها.