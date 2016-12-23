السجن 5 سنوات لخليجي سرق حقيبة يدٍ

المصدر: المنامة – إرم نيوز

حكمت المحكمة الجنائية في البحرين بالسجن 5 سنوات لبحريني، سرق حقيبة سيدة تايلاندية بالإكراه كانت تحتوي على 40 دينارًا وهاتفًا، فيما برأت المحكمة متهمًا آخر من التهمة لعدم كفاية الأدلة، وفقا لما أورده موقع “الأيام نت”.

وورد بلاغ مطلع يناير/كانون الأول 2015 للشرطة من المجني عليها، ذكرت فيه أنها كانت في طريقها لمقر عملها بأحد فنادق منطقة “الجفير”، حين اقتربت سيارة منها كان يقودها المتهم الأول وبجانبه شخص مجهول، والذي جذب حقيبة يدها فتمسكت بها، إلا أنه ضربها بقوة على وجهها وعينها اليمنى بقبضة يده، فتمكن من شلّ مقاومتها وسحب منها الحقيبة ولاذ بالفرار.