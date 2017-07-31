أريج خضور: الأعمال الشامية لا تشوه صورة المرأة السورية (فيديو)

استنكرت الفنانة السورية أريج خضور، ما يقوله البعض بأن الأعمال الفنية الشامية، تشوه صورة المرأة السورية.

وقالت خضور لـ”إرم نيوز”، إن “هذه الأعمال لا تعمل على تشويه صورة المرأة السورية، كما أنها لا تقدم نفسها على أنها تاريخ كامل للبيئة الشامية”.

ورأت أن “هذه الأعمال إنما هي حكايات وقصص تقدم متعة للجمهور فقط، كما أنها تتناول سيرة حارة أو حارتين في هذه البيئة فقط”.

وأكدت أنها “لا تهتم بالكم على حساب النوعية في الأعمال الفنية”، معتبرة أن “شخصية ربما تقدم عددًا من المشاهد الصغيرة ،لكنها تنطبع في أذهان المشاهدين وتؤثر فيهم أفضل من عدد مشاهد كثير لكنها غير مؤثرة”.

وحول تدخلها في اختيار الأزياء التي ترتديها في أعمالها الفنية، أكدت خضور أثناء لقائها في كواليس مسلسل “غضبان”، على أنها “تهتم كثيرًا بإطلالتها داخل الأعمال التلفزيونية، وهي تتدخل كثيرًا بما يتناسب مع الشخصية والدور الفني لها”.

وأريج خضور، فنانة سورية من الوجوه الشابة الجديدة في الوسط الفني، حيث كان أول أدوارها التلفزيونية في العام 2010، حينما شاركت بمسلسل “الصندوق الأسود”.

كما شاركت في مسلسلات عديدة أبرزها “العقاب والانفجار وظل الحكايا”، في حين صورت هذا العام مسلسل “الفاروق”، كما كان لديها عرض مسرحي للأطفال.