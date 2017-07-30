ممثل مغربي يتحدّى قانون متحف محمد السادس وينشر لوحات بيكاسو (فيديو)

نشر الممثل المغربي الفرنسي الأمريكي “سعيد التغماوي”، صورًا للوحات الرسام الإسباني بابلو بيكاسو الموجودة داخل متحف محمد السادس في الرباط على حسابه في “انستغرام”، رغم أن قوانينه تمنع الزوار من تصوير المعروضات.

ويعرض متحف الفن الحديث والمعاصر، لوحات “بيكاسو” بتنسيق مع المتحف الوطني لبيكاسو في باريس.

والصور التي نشرها الممثل “التغماوي”، خلال زيارته للمغرب دون اهتمام بقوانين المتحف، قد تعرضه للمساءلة القانونية.

وسعيد التغماوي، هو من الفنانين المغاربة القلائل المعروفين في السينما العالمية، انطلاقًا من فرنسا ووصولاً إلى هوليوود، خاصة في أفلام الحركة التي برع فيها بسبب ممارسته لرياضة الملاكمة، ومن أهم أفلامه “ملوك ثلاثة” الذي قام ببطولته جورج كلوني.