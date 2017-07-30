توقيف مغني “الراي” الجزائري رضا الطلياني بتهمة حيازته الكوكايين

أعلنت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، توقيف مغني “الراي” الجزائري رضا الطلياني من قبل فرقة أمن الملاهي التابعة لوحدات التدخل، اليوم الأحد، في مدينة “الحمامات” السياحية التونسية.

وفي تدوينة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أفادت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، أن “الوحدات المذكورة أوقفت الفنان رضا الطامني المكنى بـ”رضا الطلياني” حوالي الخامسة فجرًا”.

وأضافت أنها “ضبطت لدى الموقوف كمية من مخدر الكوكايين“، مؤكدة أن “عملية الإيقاف تمت بعد استشارة النيابة العمومية”.

ورضا الطلياني واسمه الحقيقي رضا تمني، هو “مغني راي” جزائري، يعيش منذ سنوات في مرسيليا بفرنسا، وأصدر ألبومه الأول العام 2000، ثم تبعه بعدة ألبومات أخرى.