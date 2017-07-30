بعد تصالحه مع الهضبة.. عمرو مصطفى يوجه رسالة توبيخ لشيرين (فيديو)

لم تمر سوى أيام قليلة على جلسة الصلح التي عقدت بين الملحن المصري عمرو مصطفى ومواطنه النجم عمرو دياب، بعد قطيعة دامت سنوات طويلة، وذلك بعد أن اعتذر الأول عن سوء التفاهم الذى حدث بينهما.

وهذا ماجعله ينتفض سريعا للدفاع عن الهضبة بعد قيام الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بتوجيه إهانة جديدة له، أثناء تصريحاتها في المؤتمر الذي عقد على هامش مهرجان “قرطاج” الدولي بتونس.

ووجه عمرو مصطفى رسالة توبيخ لشيرين عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك قائلا “عندما يتم استضافتي في أي برنامج خارج الحدود المصرية بكون حريص جدااا أني لا أعيب في أولاد بلدي من المهنة وبحافظ على شكلهم خصوصا لو كان المذيع أو الصحفي غير مصري”.

وتابع : “لكن أنك تطلعي تشتمي الوحيد اللي واقف في وش التيار ضد الفن الهابط اللي أمثالك نشروه في البداية وحاولنا ننتشلك من القاع وللأسف كنت أول واحد انتشلك بأغنية وطنية”.

واختتم حديثه، قائلا “لكن مفيش فايدة للأسف.. الواطي عمره ما هيكون بني آدم ومسئول.. عريتينا”.

وكانت قد قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إنها تعمدت الإساءة للفنان المصري عمرو دياب خلال حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف، ولم تكن زلة لسان بقولها على عمرو “راحت عليه خلاص”.