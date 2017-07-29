ياسمين صبري عرضة للنقد بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم بسبب هذه الصورة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة المصرية ياسمين صبري، اعتبروا أنها تعكس تغيير شكل وملامح الفنانة، وتدل على أنها خضعت لعمليات تجميل من قبل، ولم يتم الكشف عنها.

وجاء الجدل الذي أثارته الصورة القديمة بعد اختيار ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017 ، من قبل موقع “TC Candler.

وانهالت التعليقات من قبل متابعي الفنانة على الصورة للتعبير عن صدمتهم لقيامها بعمليات تجميل لوجهها، على عكس ما كان متداولًا، حيث علق أحدهم قائلًا : ” طلعت كلها عمليات تجميل وبودرة بتتحط على الوش تطلع زي الفل”.

وسخرت متابعة أخرى من الصورة القديمة التي ظهرت فيها ياسمين دون “الحسنة” الشهيرة الموجودة أعلى شفتيها، معلقة : ” شوفتو الفلوس بتطلع حسنات إزاي “.

ووافقتها الرأي ناشطة أخرى بالقول: “هي مش حلوة أصلًا الفلوس بتعمل أشكال تانيه وناس تانيه خالص”.

وعلق متابع آخر: ” وشها كله فيلر وبوتكس والشعب يقولك جميلة”.