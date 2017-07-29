رئيس اتحاد المنتجين العرب: قطر لن تشارك في مونديال القاهرة للإعلام (فيديو إرم)

قال إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، إن إدارة مونديال القاهرة للإعلام، رفضت مشاركة قطر في المونديال، المزمع عقده في الـ 7 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت شعار “الإرهاب لن يكسرنا”.

وأشار أبو ذكري في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إلى أن إدارة المونديال ملتزمة بقرار مقاطعة قطر، “ومن غير المسموح رفع علم قطر وسط الأعلام العربية المشاركة في المونديال”.

واجتمعت اللجنة العليا لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام لوضع الترتيبات النهائية للمونديال في دورته السادسة هذا العام.

وتسعى الدورة لأن تكون مختلفة عن الدورات السابقة، بمشاركة 20 كلية إعلام ورموز الإعلام في العالم العربي، وهما جناحا الإعلام “الممارسين والأكاديميين”.