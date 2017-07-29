بالفيديو.. شيرين: تعمدت الإساءة لعمرو دياب

قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إنها تعمدت الإساءة للفنان المصري عمرو دياب خلال حفل زفاف الممثلين كندة علوش وعمرو يوسف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دأبت إدارة المهرجان الدولي بقرطاج على تنظيمه ليكون لقاءً بين الصحفيين والفنانين الذين يحييون حفلاتهم على المسرح الأثري بقرطاج.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه التصريحات في زفاف كندة علوش وعمرو يوسف متعمدة لبعض الفنانين بمن فيهم الفنان عمرو دياب، ردت شيرين بصراحة “إساءة معتمدة، إنت مش عايزة الحقيقة؟”.

ثم أضافت “ما تقوليش لبعض الفنانين، لأن كان في واحد بس أنا بقصده، وهي إساءة معتمدة، وأنا مش برجع في كلامي، ومش زلة لسان”.

وأوضحت “أنا مش بقول أسماء، بس كانت إساءة معتمدة لأنه بدر من الفنان نفسه إساءة لي كمان، بس مش قدام الناس، لكنني أحببت أن أرد عليه أمام الناس”.

وسبق أن أساءت الفنانة شيرين للفنانين إليسا وعمرو دياب في تصريحات لها خلال حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف، قبل أن تتراجع وتعتذر من الفنانة إليسا فقط.

وحققت الفنانة شيرين في حفلها في قرطاج نجاحًا كبيرًا من خلال الجمهور الغفير الذي حضر السهرة التي أحيتها مساء أمس الأول.