عايدة رياض لـ”إرم نيوز”: ظهوري في 5 أعمال برمضان “صدفة”

أكدت الفنانة المصرية، عايدة رياض، أن غيابها عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة لم يكن بمحض إرادتها، ولكن الأدوار التي كانت تُعرض عليها لم تكن تناسبها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “قرأت أخبارًا كثيرة عن اعتزالي بسبب غيابي وهذا الأمر كان صادمًا جدًا بالنسبة لي، لأنني أحب الفن ومصدر سعادتي وأنا مؤمنة بأن العاشق للفن مستحيل أن يفكر في الاعتزال أو الانسحاب من الأضواء”.

وعن ظهورها في عدة أعمال بالآونة الأخيرة أوضحت: “الحقيقة أنني عدت لجمهوري بخمسة أعمال وهذا بالصدفة وبدون ترتيب، فقد عرض عليّ في رمضان الماضي 4 أعمال وهي (طاقة نور) مع هاني سلامة، و(الحساب يجمع) مع يسرا، و(حلاوة الدنيا) أمام هند صبري، و(هربانة منها) مع ياسمين عبد العزيز، وأنتظر أيضًا مسلسل (الطوفان) الذي توقف تصويره لأسباب متعلقة بالإنتاج”.

وعن ذكرياتها تابعت الفنانة المصرية حديثها لـ”إرم نيوز”: “حياتي مليئة بالذكريات الجميلة وأيضًا السيئة، ولكنني دائمًا أقف أمام الأشياء السعيدة لأنها تمنحنى الجمال، كنت أتمنى أن يكون لدي أبناء ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ لي ذلك، فقد تزوجت الراحل محرم فؤاد وبسبب غيرته الشديدة طلب مني الاعتزال وحبسني في البيت 7 سنوات، ولهذا طلبت منه الانفصال حتى أعمل وأدخر ما ينفعني في الكبر”.

وعن نجمتها المفضلة أكدت: “أنا بصراحة شديدة عاشقة للفنانة يسرا، فإلى جانب كونها موهوبة ولها اسم كبير، فهي تمتلك إنسانية عالية جدًا وتشعر دائمًا بزملائها في الوسط الفني، وعندما تجد فنانين غائبين تبحث عنهم وتساعدهم في العثور على عمل أو دور في مسلسلها”.

وعن رأيها في الدراما الحالية ذكرت: “شاركت في أعمال مهمة مثل ليالي الحلمية والمال والبنون، ولي تجربة كبيرة، وأرى أن الدراما المصرية ارتفعت في مستوى التكنيك، لكنها تراجعت في الكتابة والقصة”.