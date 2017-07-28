الفنانة السعودية العنود الحربي تفجر مفاجأة بحفل زفافها “الأسطوري” (فيديو)

أثار حفل زفاف المذيعة والفنانة السعودية العنود الحربي تساؤلات جديدة بين متابعيها، بعد عدم ظهور زوجها أو عائلته في الحفل الضخم، الذي أقيم مساء أمس.

ورغم وصف حفل الزفاف من قبل ناشطين بالأسطوري فإن زوج الحربي وعائلته لم يتواجدوا في الحفل، وهو ما فتح الباب مجددا للاستفسار عن هوية وأصل زوج الفنانة الخليجية الشهيرة، بعد انتشار شائعة خلال الأشهر الفائتة تفيد بأن الحربي تزوجت كويتيا من “البدون”.

وكانت الحربي نشرت قبل حفل زفافها بأيام قليلة عبر موقع التواصل الاجتماعي “السناب شات” أنها تزوجت منذ أشهر، مؤكدة أن زواجها ليس سريا وأن الحفلة التي تعتزم إقامتها خاصة بها، بعد أن أقامت حفلة زفاف خاصة بأهل زوجها.

وأكدت في الفيديو أن زوجها الكويتي ليس من “البدون”.

وكانت الحربي صرحت في شهر يوليو الجاري لصحيفة “الراي” الكويتية أنها ستعتزل الفن وجميع أعمالها الفنية محبة بزوجها وتفانيا لدخولها القفص الذهبي.

وقالت في حينها “لعيون زوجي الكويتي باي باي للتقديم والتمثيل نهائياً وحتى عالم السوشيال ميديا، خلاص لن أشارك في أي عمل تلفزيوني أو أطلّ عبر الشاشة في تقديم البرامج مجدداً”.

وأوضحت للصحيفة الكويتية أنها في يوم 27/ 7 ستبدأ حياة جديدة، بعد اعتزالها الفن والسوشيال ميديا بالاتفاق مع زوجها والذي سمح لها بمزاولة التجارة على حد تعبيرها.

وقالت “للعلم، لم أتخذ قراري هذا إلا عن اقتناع كلّي بأنني مقدمة على حياة زوجية تحتاج إلى التفرّغ التام، ولا أخفي القول بمدى شعوري بالسعادة على كل الإنجازات الجميلة التي حققتها خلال وجودي في المجالين الإعلامي والفني اللذين بدأتهما في العام 2003، لكنني حزينة على نقطة واحدة فقط وهي أنني أنهيت مسيرتي تلك بالمشاركة في تقديم حفل غنائي أقيم قبل أيام في الكويت، إذ أعتبره من أفشل الحفلات على مستوى التنظيم التي شاركت فيها”.

وشددت الحربي على أن قرارها الذي اتخذته نهائيا ولن تتراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف.

والحربي مذيعة و ممثلة وعارضة أزياء سعودية مقيمة في البحرين لأب سعودي وأم بحرينية وصرحت سابقا أنها تحمل الجنسيتين البحرينية والسعودية.