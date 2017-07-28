مكافحة المخدرات السعودية تحذّر فنانًا مشهورًا من أداء “رقصة الداب”

حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات فنانًا سعوديًا مشهورًا من تكرار رقصة كان يؤديها في حفلاته وتُعرف بـ”رقصة الداب”.

وقال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبدالإله الشريف، في تصريح خاص لصحيفة “عكاظ” السعودية: «ربما قدمت رقصة الداب من أحد الفنانين، ونثق أنها من قصد، إلا أن التنبيه من هذه الحركات مهم، إذ تخرج عبارات من مشاهير العالم المدمنين على المخدرات، وأصبحت لهم حركات مشهورة، ونأمل تفهم ومعرفة مغزى تلك الحركات، التي يريدون منها أن يقتدي بها الأطفال والشباب».

وأضاف الشريف: «سمعت من أحد الأشخاص أن الفنان أدى الحركة، وبدورنا نقدم له رسالة بضرورة معرفة أصل هذه الحركة، حتى لا يقوم بعملها مرة أخرى، وفي حال تكراره لها سنتواصل معه ونوضح له أساس الحركة، وربما لم تصل له الرسالة وعملها من دون قصد».

ودعا المسؤول السعودي الفنانين إلى تقديم رسائل تربوية عبر حفلاتهم وخاصة فيما يتعلق بالتوعية الهادفة لمكافحة المخدرات.

ولم تذكر عكاظ الفنان السعودي المقصود، واكتفت بالإشارة إلى أنه أدى رقصة الداب على المسارح السعودية خلال حفلات عيد الفطر المبارك. إلا أن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن الفنان المقصود هو رابح صقر.

وكانت اللجنة الوطنية حذّرت اللاعبين السعوديين في أكثر من مناسبة من أداء رقصة الداب الشهيرة في الملاعب، على اعتبار أنها تشجع الشباب السعودي على تعاطي المخدرات و “الحشيش”.