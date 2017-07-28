شمس البارودي: في الغرب يكرّمون الكبار وفي مصر يتجاهلونهم

أكدت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، أنها بعيدة تماما عن الوسط الفني منذ أن اتخذت قرار الاعتزال، ولكنها تتابع كل تفاصيله من خلال زوجها الفنان الكبير حسن يوسف الذي ما زال يعمل في المجال الفني.

وقالت في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”: “عندما أسمع عن أجور نجوم هذه الأيام أتذكر النجوم الكبار الذين أسسوا الفن والإبداع في مصر والعالم العربي مثل يوسف بك وهبي ولم يجنوا منه أي شيء”.

وأضافت البارودي: “لست ضد أن يتقاضى النجوم الشباب أجورا كبيرة فالمسألة عرض وطلب ولكن أطالب بالعدالة والإنصاف مع النجوم الكبار الذين يمتلكون الخبرة والرصيد الفني، بكل أسف في الغرب يكرمون النجوم الكبار ولكن في مصر يتجاهلونهم”.

وتابعت: “حاصرتني شائعات العودة للتمثيل كثيرا ولكن لم أفكر ولا مرة في العودة للوسط الفني فقد انسحبت من الأضواء وأنا في قمة الصبا وفضلت التفرغ لعبادة ربي ورعاية شؤون أسرتي، لم أقل إن الفن حرام ذات يوم ولكني أتمنى أن يقدم المبدعون فنا هادفا يسهم في تفتيح العقول وتنمية وعي الناس”.

وعن رأيها فيما يقدم في السينما والتلفزيون، قالت: “لست راضية أو معجبة بما يقدم، لأن القصص التي تعالج قضايا ومشاكل مجتمعنا غائبة وليست حاضرة، الأعمال تعتمد على الإثارة والضرب والمطاردات والدراما الاجتماعية ليست موجودة”.

يذكر أن شمس البارودي قدمت العديد من الأعمال السينمائية التي غلب عليها الإغراء وفي العام 1985 وبعد أداء العمرة قررت الاعتزال والانسحاب من الأضواء وقامت بارتداء الحجاب.