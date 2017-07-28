بالصور.. لوحات ومقتنيات تكشف جوانب مثيرة من حياة هتلر

تساءل منظمو معرض نُظّم في قبو بالعاصمة الألمانية برلين كيف أصبح أدولف هتلر نازيًا، وما الذي حوّل ألمانًا عاديين إلى قتلة خلال عهد الرايخ الثالث، وذلك بعد أكثر من 70 عامًا على انتحار هتلر في قبو آخر بالمدينة خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وظل إلقاء الضوء على هتلر من المحظورات في ألمانيا لعقود، لكن ذلك بدأ يتغير عبر أفلام مثل (داونفول) العام 2004 الذي يسرد قصة الأيام الأخيرة في حياة الزعيم النازي، كما أُقيم معرض آخر عن هتلر العام 2010.

وأقيم مؤخرًا معرض “هتلر – كيف حدث هذا؟” في قبو ببرلين كان يستخدمه مدنيون خلال غارات الحرب العالمية الثانية، ويوجد على مقربة من القبو الذي عاش فيه هتلر عندما كانت برلين تتعرض للقصف، لا يمكن للعامة دخوله.

ويستكشف المعرض حياة هتلر منذ طفولته في النمسا، والفترة التي قضاها كرسام، وصولاً إلى تجربته كجندي خلال الحرب العالمية الأولى وصعوده فيما بعد إلى السلطة، فيما ركزت معارض أخرى سابقة على معسكرات الاعتقال والمذابح والمحرقة النازية التي قتل فيها 6 ملايين يهودي.

واحتضنت أروقة المعرض نموذجًا مثيرًا للجدل للقبو الذي انتحر فيه هتلر يوم 30 أبريل نيسان العام 1945 وتظهر فيه ساعة ذات صندوق طويل وأريكة منقوشة بالزهور وخزان أكسجين، ولا يسمح للزوار بالتقاط الصور.

وقال القائم على المعرض فيلاند جيبل (67 عامًا) إنه واجه انتقادات بسبب عرض نموذج للقبو، لكنه دافع عن قراره قائلاً إن “المعرض ركز على الجرائم التي ارتكبها نظام هتلر”، مضيفًا “هذه الغرفة هي المكان الذي انتهت فيه الجرائم وانتهى فيه كل شيء ولهذا نعرضها”.

وجذب المعرض حوالي 20 ألف زائر منذ افتتاحه قبل شهرين، ويضم رسومات بيد هتلر وأفلامًا عن زواجه بإيفا براون.