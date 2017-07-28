جورج كلوني أوسم رجل في العالم… وهذا هو الدليل (صور)

توصل باحثون في عيادة تجميل شهيرة بلندن، إلى أن النجم جورج كلوني هو أوسم رجل في العالم.

وأوضح الباحثون أن وجه النجم جورج كلوني يستجيب بنسبة كبيرة لمقاييس الجمال كما وضعها الإغريق، مما يجعل منه أوسم رجل في العالم.

وأضافوا أن “تقاسيم وجه كلوني تحقق بنسبة 91.80% معايير الرقم الذهبي الإغريقي، وهي معادلة لقياس الجمال البشري تعود أصولها إلى اليونان القديمة”.

وتابعوا أنه “تم قياس الأنف والعيون والرموش والفم و الشفتين، وكذا شكل الوجه والذقن، فكانت النتيجة لصالح جورج كلوني”.

وأشاروا إلى أنه جاء بعد كلوني في الترتيب، برادلي كوبر بنسبة 90.51%، ثم براد بيت بنسبة 90.51% أيضًا”.

وقال الدكتور اليوناني دو سيلفا: “اختير جورج كلوني كأوسم رجل في العالم خلال عشرات السنين، اليوم تم تأكيد هذا اللقب علميًا”، وفقًا لموقع “ديلي ميل”.