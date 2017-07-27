السعوديون يترقبون عودة الحفلات الغنائية في “مهرجان أبها” بعد تأجيل غامض

يستعد مجلس التنمية السياحية في منطقة “عسير” السعودية، وشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، للإعلان عن الموعد الجديد لإقامة سلسلة حفلات غنائية فنية تحت اسم “حفلات ليالي أبها الغنائية” ضمن مهرجان “أبها يجمعنا” بعد أن تم تأجيلها بشكل غامض قبل نحو أسبوعين.

وكانت الحفلات الغنائية عادت بالفعل إلى مهرجان أبها السياحي بعد توقف دام نحو 10 سنوات، حيث أحيا الفنان السعودي محمد عبده في 7 يوليو/ تموز الجاري، حفلة على مسرح “المفتاحة” الشهير الذي طالما شهد حفلات مماثلة في الماضي ، قبل أن تتوقف تحت تأثير انتقادات رجال الدين ذوي النفوذ.

وبعد حفل الفنان عبده بيومين، أعلن مجلس التنمية السياحية بمنطقة “عسير” وشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وهما الجهتان المنظمتان للحفلات، تأجيلها بشكل مفاجئ إلى أغسطس/ آب الجاري، بسبب الاعتذار المفاجئ للفنانين رابح صقر وخالد عبدالرحمن لظروف خاصة، بالرغم من عدم اقتناع كثير من السعوديين بذلك التبرير، وتم تداول شائعات عن وجود تهديدات أمنية تسببت بذلك التأجيل.

وذكرت صحيفة “عين اليوم” الإلكترونية السعودية نقلاً عن مصدر لم تكشف هويته، أن “الحفلات الغنائية ستنطلق مجدداً يوم 10 أغسطس/ آب المقبل في قاعة مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط تحت مسمى طربيات أبها”، موضحة أن “أولى الحفلات ستكون مع الفنانين طلال سلامة وماجد المدني، فيما ستجمع الحفلة الثانية يوم 11 أغسطس/آب الفنانين فيصل الراشد ونايف البدر”.

وأشارت إلى أن “العمل لا يزال جارياً على الاتفاق مع أسماء فنية أخرى بينها عبادي الجوهر وعبدالله الرويشد وجابر كاسر وفؤاد عبد الواحد وخالد الملا وعبدالله القرني وعبدالعزيز الشريف وراكان خالد”.

ومن المرجح أن تصدر الجهتان المنظمتان للحفلات، جدولاً بمواعيدها وأسعار بطاقات التذاكر خلال الأيام القليلة الماضية لينتهي الجدل الذي رافق تأجيل الحفلات وفتح المجال واسعاً لتداول عدة فرضيات بينها وقوف رجال دين بارزين ذوي نفوذ خلف التأجيل.