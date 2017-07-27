للمرة الثانية.. القضاء يرفض طلب أحمد عز بشأن منع سفر توأم زينة

رفضت محكمة الأسرة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، الطلب المقدم من الفنان أحمد عز، والذي طالب فيه بمنع توأم الفنانة زينة “زين الدين وعز الدين” من السفر للخارج ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر.

ويعد هذا الرفض القضائي هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الماضية، بعد أن أقدم عز على تلك الخطوة في محاولة منه لمنع زينة من السفر للخارج بالتوأم، مبرراً ذلك بأن الفنانة زينة حصلت على حكم قضائي بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين له واستخراج شهادتي ميلاد باسمهما منسوبين له، وتم تأييد الحكم استئنافيًا، وحيث إنه طعن على هذا الحكم ولا تزال القضية متداولة حتى الآن فمن حقه منع الصغيرين من السفر.

وأضاف عز في طلبه أنه نما إلى علمه أن زينة بادرت باستخراج جوازات سفر وشهادات ميلاد للصغيرين عز الدين وزين الدين تمهيدًا للسفر بهما إلى خارج البلاد، ومن ثم تقدم بطلبه القانوني بناء على ذلك.

وتنظر حالياً محكمة أسرة مدينة نصر، دعوى خلع الفنانة زينة من أحمد عز، ومن المقرر نظر الدعوى بجلسة 30 يوليو الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

يذكر أن المحكمة استمعت في 17يوليو الجاري لأقوال الشهود على عقد الزواج العرفي بين عز وزينة في فيلا شقيقتها نسرين، حيث أكد الشهود بأن قيمة المهر كانت “جنيها واحدا”، كما استمعت المحكمة لشهود عز الذين الذين نفوا حدوث الزواج، لتقرر المحكمة التأجيل للجلسة القادمة.