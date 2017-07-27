لماذا حذف الفنان محمد رمضان تغريدة بعد 20 دقيقة من نشرها؟ (صورة)

حذف الفنان المصري محمد رمضان تغريدة بعد 20 دقيقة من كتابتها على صفحته بموقع “تويتر”.

واتهم رمضان في التغريدة، جهات سيادية بمصر بالوقوف وراء عدم تصدر فيلمه الأخير “جواب اعتقال” إيرادات موسم عيد الفطر الماضي.

وأعرب، في التغريدة المحذوفة، عن غضبه الشديد من عدم تصدر فيلمه كالعادة للإيرادات، واحتل فيلم “هبوط اضطراري” للفنان أحمد السقا المركز الأول يليه “تصبح على خير” لتامر حسني.

وقال النجم الشاب إنه اطلع على هذه المعلومة من أحد أصحاب دور العرض الكبيرة في مصر، وإن هناك أوامر من جهات سيادية كي لا يتصدر فيلمه المنافسة.

واختتم تغريدته بأن المنافسة بين أفلام موسم عيد الفطر الماضي “لم تكن شريفة”.

وكان رمضان وقع على عقد فيلم جديد باسم “ديزل”، حيث سيكون الفيلم من انتاج أحمد السبكي. ويجرى التحضير للفيلم الذي من المقرر عرضه في كانون الثاني/ يناير 2018 بجميع دور العرض.