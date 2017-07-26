عمرو مصطفى لـ “إرم نيوز”: مصالحتي مع دياب ليست “مصلحة”

قال الفنان المصري عمرو مصطفى، إن تصالحه مع عمرو دياب الذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية، ليس قائمًا على لغة المصالح.

وأضاف في تصريحات لـ “إرم نيوز”: “قبل أن أكون زميلاً وصديقًا للهضبة، فأنا واحد من جمهوره المعجب بتجربته، والخلاف الذي حدث بيننا كان اختلافًا في وجهات النظر بسبب شركة الإنتاج روتانا، وقد استمر 4 سنوات والآن عادت المياة لمجاريها”.

وتابع مصطفى: “قدمت التهنئة للنجم عمرو دياب على ألبومه الجديد، وأتمنى له التوفيق وأن نقف جميعًا خلفه لأنه رمز لمصر ولم نتحدث في مشروع فني ولكن كلي ثقة أنني سوف أتعامل معه قريبًا وسنقدم أعمالاً رائعة كما حدث سابقًا”.

يأتي ذلك في وقت توقعت فيه الأوساط الفنية ومغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تلك “المصالحة” قد تكون من أجل “المصلحة”، من خلال سعي الملحن المصري للتعاقد على أعمال جديدة مع مواطنه دياب، خلال الفترة المقبلة.

وكان عمرو مصطفى، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ عدة أيام، منشورًا يعتذر فيه لعمرو دياب، عن سوء التفاهم الذي حدث بينهما بسبب شركة الإنتاج “روتانا” قبل أن تعقد جلسة صلح بينهما.

يذكر أنه جرى الانتهاء من تحضير ألبوم عمرو دياب الجديد “معدي الناس”، ومن المقرر طرحه بالأسواق قريبًا.