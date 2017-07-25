يوسف شعبان لـ “إرم نيوز”: هذه حقيقة حالتي الصحية وأتمنى العودة بهذا الدور

انتشرت في الفترة الأخيرة أخبارٌ تدور حول الحالة الصحية للفنان المصري الكبير يوسف شعبان؛ ما دفع المنتجين إلى الابتعاد عنه وعدم الاستعانة به في أعمال درامية.

ويواصل “إرم نيوز” مع الفنان المصري للوقوف على الحالة الصحية التي يمر بها وسبب غيابه عن الساحة حالياً، فقال: “منذ عام وأنا أعاني من مياه على الرئة، وقصور في وظائف الكلى وقد تلقيت العلاج اللازم لهذا المرض والحمد لله تحسنت حالتي الصحية كثيرًا وأصبحت قادراً على العمل”.

وتابع: “أشعر بالحزن والأسى بسبب تجاهل المنتجين والمخرجين لي، وهذا الأمر يشعرني بالموت، وأنا مازالت على قيد الحياة، أنا قادر على العمل وأرجو من خلال “إرم نيوز” إرسال رسالة طمأنة للمنتجين بأنني بخير وقادر على العطاء”.

وعن الدور الذي يتمنى العودة به إلى الجمهور قال: “أتمنى أن أعود بدور صعيدي، أنا أحب هذه النوعية من الأعمال؛ لأن المجتمع الصعيدي خصب وثري جدًا في أحداثه”.

وبسؤاله عن الأصدقاء الذين اهتموا بالسؤال عنه في مرضه أضاف: “كل الناس الذين تعشمت بهم زاروني وسألوا عني، كما أن محنة المرض تجعل الإنسان يترفع ولا يغضب من عدم سؤال البعض وأنا بطبعي التمس العذر لكل الناس”.

وبشأن مشواره الفني ومدى الرضا عن أعماله تابع شعبان: “راض عن مشواري ولا يوجد عمل أخجل منه، فقد احترمت نفسي وجمهوري”.

واختتم يوسف شعبان حديثه لـ “إرم نيوز” قائلًا: “ثقتي في الله كبيرة وسوف أعود إلى جمهوري قريبًا”.