القصبي والسدحان يعتزمان التقدم بالتماس للمحكمة في قضية ملكية “طاش ما طاش”

قال محامي الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، إن موكلَيه سيقدمان التماسًا للمحكمة على الحكم الصادر بحقهما لصالح المخرج عامر الحمود.

وكانت محكمة الاستئناف حكمت على الفنانين بدفع مليون و300 ألف ريال للمخرج الحمود، في قضية امتلاك الحقوق الفكرية لمسلسل “طاش ما طاش”.

وبحسب موقع “سبق” السعودي، كشف المحامي أن موكليه اعترضا، في وقت سابق، على الحكم الصادر ضدهما، لكن محكمة الاستئناف رفضت طلبهما.

وتعد محكمة الاستئناف أعلى هيئة قضائية، وهو ما يعني أن الحكم أصبح نافذًا.

لكن المحامي قال إن الحكم صدر غيابيًا دون حضور الفنانين، القصبي والسدحان، ودون تبليغهما بموعد جلسة النطق بالحكم، موضحًا أن الحكم في هذه الحالة أصبح غير نافذ ويمكن تقديم التماس للمحكمة.

وكان الخلاف بين المخرج الحمود والفنانين القصبي والسدحان حول مسلسل “طاش ما طاش“، بدأ مع عرض الجزء الثالث منه عام 1996، حيث طلب الحمود إضافة اسمه على “تتر” المسلسل، كونه صاحب الفكرة وهو ما رفضه الفنانان.

واستمر ناصر القصبي وعبدالله السدحان في عرض مسلسلهما على التلفزيون السعودي قبل أن ينتقلا به إلى فضائية “mbc”.