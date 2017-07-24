وفاة الفنان السعودي سعد الصالح بعد صراع مع المرض

توفي الممثل الكوميدي السعودي المعروف، سعد الصالح، في وقتٍ متأخر من مساء الأحد في العاصمة الرياض بعد صراع طويل مع مرض عضال.

ونعى فنانون ونخب ثقافية سعودية معروفة الفنان الراحل بعبارات أشادت بعلاقاته الطيبة مع الوسط الفني، وأدائه ومستواه في الأعمال الفنية التي شارك فيها وعرفه الجمهور السعودي والعربي من خلالها.

وتداول المغردون السعوديون على موقع “تويتر” تحت الوسم ” #سعد_الصالح” و”#وفاة_سعد_الصالح” صورًا ومقاطع فيديو لأعمال فنية شارك فيها الممثل الراحل خلال مسيرته الفنية.

ونعى الفنان السعودي المعروف، فايز المالكي، زميله الصالح قائلًا “انتقل إلى رحمة الله أخونا وحبيبنا سعد الصالح، أسأل الله له الجنة ، وعزاؤنا لمحبيه وأهله وعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم”.

وكتب الشاعر والإعلامي السعودي سليمان الصقعبي في نعيه للفنان سعد “انتقل إلى رحمة الله تعالى الممثل الطيب #سعد_الصالح صاحب اللزمة الشهيرة (مرحبمبم). اللهم اغفر له واسكنه الجنة”.

وسيُصلى على جثمان الفنان الراحل عصر اليوم الاثنين، في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة المنصورية بالعاصمة الرياض.

وكان الفنان سعد الصالح شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية في مقدمتها المسلسل الشهير “طاش ما طاش” ومسلسل “سوق المعازيب” ومسلسل “شيكات”، كما شارك في عدة أعمال مسرحية من بينها مسرحية “شنترة بن عداد” ومسرحية “صح لسانك”.