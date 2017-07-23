وفاة محسن فاروق أقدم مطربي دار الأوبرا المصرية

أعلن اليوم الأحد، عن وفاة الفنان محسن فاروق، أقدم مطربي دار الأوبرا المصرية، بعد صراع مع المرض.

وقالت إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الفنان محسن فاروق توفي اليوم عن عمر يناهز 50 عامًا، وسيتم تشييع جنازته بعد صلاة العصر من مسجد ابن مسعود في ميت عقبة.

ويعد فاروق، أحد أهم الغنائيين على مستوى العالم، وحافظ تراث دار الأوبرا المصرية، حتى أن الكثيرين من نجوم الغناء المصريين والعرب يعودون إليه للتأكد من بعض الأعمال المتعلقة بالتراث الغنائي.

والفنان محسن فاروق، هو أحد الفنانين القلائل المتبقين من فرقة الموسيقى العربية، التي كوّنها الراحل الكبير عبد الحليم نويرة، كما شغل منصب رئيس لجنة التراث في المجلس الأعلى للثقافة.