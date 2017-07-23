بعد 17 يومًا من وفاته.. تشييع جثمان الإعلامي المصري عمرو سمير (فيديو)

شيعت جماهير مصرية، اليوم الأحد، جنازة الفنان والإعلامي المصري عمرو سمير من مسجد الشرطة بمدينة “6 أكتوبر” شارك فيها عدد من الفنانين.

وبعد 17 يومًا من وفاته في العاصمة الإسبانية مدريد، وصل الجثمان إلى مصر خلال الساعات الماضية، حيث وافقت مستشفى تابعة للقوات المسلحة على الاحتفاظ بجثة الفقيد عقب وصولها إلى مطار القاهرة لحين إجراءات دفنه بعد صلاة ظهر الأحد.

وكان عمرو سمير قد توفي في مدريد في 6 يوليو/تموز الجاري عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في أحد فنادق إسبانيا، وفتحت السلطات الإسبانية تحقيقًا بشأن الوفاة المفاجئة، خاصة بعد أن تبين حجز الغرفة التي يتواجد فيها عمرو باسم صديق له.

وتبين من خلال التحقيقات والكشف الطبي من قبل السلطات وفاة سمير إثر أزمة قلبية مفاجئة نتجية هبوط حاد في الدورة الدموية بعد جهد كبير بذله في “الجيم” وعدم تناوله للأغذية أو مشروبات سكرية، ليتم الإفراج عن الجثمان.

وحضر الجنازة الفنانون مدحت صالح، وشهيرة، وبشرى، وياسيمن جمال، والكاتب والإعلامي محمد الغيطي، إلى جانب لفيف من الوسط الفني والإعلامي.

يذكر أن عمرو سمير يبلغ من العمر 33 عامًا، وشارك في تقديم بعض الأعمال الفنية، ثم قدم أكثر من برنامج عبر فضائيات من بينها قناة “أون تي في”، وهو نجل المذيعة الإعلامية ماجدة عاصم.