محكمة سعودية تُلزم السدحان والقصبي بدفع تعويض لمالك حقوق “طاش ما طاش”

قضت محكمة سعودية بأحقية المخرج، عامر الحمود، باسم مسلسل “طاش ما طاش” وإلزام الممثلين عبدالله السدحان، وناصر القصبي، بدفع تعويض مالي قدره مليون و300 ألف ريال.

وبهذا الحكم، حسمت محكمة الاستئناف في العاصمة الرياض، الخلاف الذي استمر لسنوات طويلة على اسم “طاش ما طاش”، الذي بدأ منذ الجزء الثالث للمسلسل عام 1996.

ووقع الخلاف بين مخرج ومنتج ومنفذ الجزأين الأولين عامر الحمود، وبطلَي المسلسل عبدالله السدحان، وناصر القصبي، اللذين أكملا إنتاج العمل على شاشة التلفزيون السعودي قبل انتقالهما إلى قناة”MBC” في عام 2005.

وشهد الخلاف تطورًا قانونيًا، عندما أصدرت لجنة حقوق المؤلف قبل نحو ست سنوات، قرارًا يقضي بحق عامر الحمود، في امتلاك اسم المسلسل، وتعويضه عن استغلال الاسم منذ الجزء الـ 3 حتى الجزء الـ 18، وهو القرار الذي اعترض عليه “السدحان” و”القصبي” لدى ديوان المظالم قبل أن يصدر الحكم.

وحول حيثيات الحكم، نقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن المحامي والمستشار القانوني محمد عبدالعزيز السنيدي قوله: إن المحكمة الإدارية السادسة أصدرت قرارًا بأحقية المخرج عامر الحمود للحقوق الفكرية لمسمى مسلسل “طاش ما طاش”؛ لتعاقده مع الوزارة باسمه واسم مؤسسته؛ إنفاذًا لقرار لجنة حقوق المؤلف في وزارة الإعلام.

وأضاف السنيدي، أن الممثلين القصبي والسدحان اعترضا على الحكم آنذاك، إلا أن الدائرة، محكمة الاستئناف، وهي أعلى درجة قضائية في المحكمة الإدارية أصدرت قرارًا برفض مطلبيهما بإبطال ما توصلت إليه اللجنة المعنية بحقوق المؤلف؛ ليكون بذلك الحكم نافذًا، والقاضي بإلزام كل من السدحان والقصبي بدفع مبلغ قدره مليون و300 ألف ريال؛ تعويضًا للمخرج الحمود، بواقع 100 ألف ريال عن كل جزء، وهو ما ورد في ردّ الاستئناف.