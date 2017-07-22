سلافة معمار بديلة سولاف فواخرجي في “هجرة الصعايدة”

علمت “إرم نيوز” من مصادرها الخاصة، أن مخرج مسلسل “هجرة الصعايدة”عمر الشيخ، يتفاوض حاليًا مع الفنانة السورية سلافة معمار لتكون بديلة مواطنتها سولاف فواخرجي التي اعتذرت عن العمل.

سلافة شاركت في عمل مصري وحيد وهو “الخواجة عبدالقادر” للمؤلف عبدالرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني.

من جانبه قال المنتج المصري محمد فوزي إنه لم يتراجع عن تصوير المسلسل بسبب ضخامة الإنتاج كما تردد مؤخرًا.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” “السبب الرئيس في تأجيل التصوير أكثر من مرة هو انشغال عدد كبير من فريق العمل بتصوير أعمال لرمضان الماضي، الأمر الذي أربك خريطة العمل”.

وأوضح أن المسلسل ضخم جدًا ويحتاج إلى ستة أشهر من التصوير، مؤكدًا أنه لم يؤجله بسبب التعثر إنتاجيًا.

يذكر أن مسلسل “هجرة الصعايدة” من تأليف ناصر عبدالرحمن ويشارك في بطولته وفاء عامر وشريف سلامة وأحمد فؤاد سليم.