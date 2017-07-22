جثمان المذيع عمرو سمير يصل القاهرة بعد 16 يومًا على وفاته في إسبانيا (فيديو)

يصل إلى القاهرة اليوم، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد جثمان الممثل والمذيع المصري عمرو سمير، وذلك بعد 16 يوما على وفاته.

وقال والد عمرو سمير إن جثمان نجله سيصل في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بالتوقيت المحلي ، حسب ما نشرت جريدة اليوم السابع المصرية.

وأضاف أن صلاة الجنازة على جثمان ابنه ستكون ظهر غد الأحد من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، حيث سيدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات، على أن يتلقى واجب العزاء فى نجله بعد غد الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكانت صلاة جنازة أقيمت على الفنان الراحل في إسبانيا بعد وفاته.