الليث حجو يستعد للانطلاق بـ”الجزيرة” ويختار هؤلاء النجوم

تستعد شركة “إيمار الشام” للإنتاج الفني والمخرج الليث حجو للبدء بتصوير مسلسل “الجزيرة” تأليف ممدوح حمادة، الذي أبدع في كل ما قدمه سابقاً من أعمال درامية برفقة المخرج حجو منها “ضيعة ضايعة” ، و”ضبوا الشناتي”، و”الخربة”.

وينتظر الجمهور من “الجزيرة” وهو اسم مؤقت للعمل أن يحقق عناصر المتعة والدهشة.

وفي بيان صحفي للشركة المنتجة، أوضح أن اختيار المخرج الليث حجو وقع على نخبة من نجوم الدراما السورية التي يتمنى الجمهور حضورهم في عمل واحد وعلى رأسهم النجم القدير رشيد عساف الذي سيعود إلى العمل مع الثنائي حمادة وحجو بعد نجاحه وتميزه في مسلسل “الخربة”، إضافة إلى النجوم باسم ياخور، شكران مرتجى، أحمد الأحمد، محمد حداقي، جرجس جبارة، جمال العلي، رواد عليو، وائل زيدان، ومن لبنان الفنان طلال الجردي.

وبحسب البيان الصحفي فإن العمل سيبدأ تصويره مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل في تونس.

ويتحدث العمل عن عدد من المهاجرين الذي يلتقون في جزيرة وتبدأ حكاياتهم وقصصهم وأحداث العمل التي تنقل تفاصيل مختلفة بطريقة كوميدية.

يشار إلى أن الجزيرة ثاني أعمال شركة “إيمار الشام” بعد نجاحها في التفوق عبر مسلسل “شوق” تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي.