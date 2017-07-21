هذا المشهد الغامض والمريب من فيلم لشارلي شابلن حيّر 100 عالم وخبير

لا يزال مشهد رصدته كاميرا في أحد شوارع بريطانيا، وخرج صدفة أثناء عرض فيلم للممثل الشهير شارلي شابلن عام 1928، تظهر فيه سيدة تحمل في يدها شيئا كبيرا يشبه الهاتف إلى حد كبير، وبدا وكأنها تتحدث فيه، الأكثر إثارة للحيرة حول العالم.

ورغم أن الجوال لم يتم اكتشافه إلا بداية التسعينيات، لكن هذا المشهد الذي تم تصويره صدفة، كان حقيقيا بتأكيد الخبراء.

وما زاد الأمر حيرة أن هذه المرأة بعد ظهورها اختفت، في حين تم عرض الفيديو على أكثر من 100 شخص من علماء وخبراء، لكنهم لم يجدوا له تفسيرا.

واقترح بعض العلماء أن التفسير الأقرب إلى المنطق، هو أن هذه السيدة قد أتت من زمن آخر وعادت إليه عبر الزمن.