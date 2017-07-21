نسرين طافش تفاجئ جمهورها بمقاطع من كليب أغنيتها الجديدة

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تشويقيا لأغنيتها الجديدة “1 2 3 حبيبي”، لتفاجئ جمهورها الذي ينتظر الأغنية بفارغ الصبر.

وظهرت طافش في لقطة من الفيديو على أحد المسارح محاطةً بجمهورها، فيما يبدو كأحد المشاهد الحماسية والمشوّقة من كليب الأغنية الجديدة، بانتظار أن تعلن طافش عن مواعيد العرض وتفاصيل أكثر عن المخرج والكاتب والملحن.

فيما علم “إرم نيوز” أن الأغنية من كلمات سمير المجاري صاحب أغنية “أنت باغية واحد وماشية ساهل” لسعد لمجرد.

وأردفت الفيديو بتعليق جاء فيه: “1 2 3 حبيبي… قريباً”.

وكانت طافش صرحت سابقاً أنها سوف تطرح أغنية جزائرية ومغربية في عطلة الصيف.

بينما طرحت أول أعمالها الغنائية بأغنية “متغير علي” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، في شهر فبراير/شباط الماضي، من كلمات وألحان إياد الريماوي، وتوزيع جان ماري رياشي، وإخراج سيد الماروق.

يشار إلى أن طافش ظهرت في رمضان الماضي بمجموعة أعمال منها “شوق” و “العقاب والعفراء”.