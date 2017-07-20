“كارا ديليفين” بطلة فيلم “جيمس بوند” الجديد

ما تزال الاستعدادات جارية لإنجاز الفيلم الجديد من سلسلة “جيمس بوند“، وإن كان لم يُحدد له عنوان أو موعد تصوير بعد، فاختيار الأسماء المشاركة فيه يبدو شبه محسوم، خاصة بعد الكشف عن اسم “كارا ديليفين”.

وسيتقمّص الممثل البريطاني “دانييل كريغ” من جديد شخصية العميل الأشهر في العالم بعد طول تردد، وستؤدي “اديل” الأغنية الرسمية للفيلم، فيما ذكرت الصحيفة البريطانية “ذا ميرور”، اليوم الخميس، أن “كارا ديليفين” هي الشريكة الجديدة لـ007.

وسبق أن تركت الحسناء البريطانية ذات الـ24 ربيعًا عملها في مجال الأزياء جانبًا، لتتفرغ تمامًا للسينما، حيث شاركت في مجموعة من الأفلام التي لفتت انتباه منتجي هوليوود، فرشحوها لبطولة الفيلم رقم 25 من سلسلة “جيمس بوند”.

والأفلام التي شاركت فيها “كارا ديليفين”، هي: “وجه ملاك” و “بلدات ورقية” و”الفرقة الانتحارية”، كما سينزل إلى القاعات السينمائية في 26 يوليو/تموز فيلمها الجديد “فاليريان” مع المخرج الفرنسي “لوك بيسون”.