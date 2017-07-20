شكران مرتجى تبكي على السوريين وتستعد لـ”الجزيرة” (صور)

نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى عبر حسابها على “انستغرام” صورة لها في مشهد بـما يعرف بـ”البلم” من مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” تأليف نور شيشكلي وإخراج هشام شربتجي، والذي تعرض حلقته الأخيرة اليوم على قناة osn.

وفي حلقة أمس اضطرت مرتجى مع عائلتها إلى الرحيل، وخوض مغامرة الهجرة واللجوء في حالة تشبه ما حصل مع الكثير من السوريين جراء الأزمة التي عصفت بالبلاد.

وكتبت مرتجى عبر حسابها على “انستغرام”، كاشفة أن آخر مشاهدها بالعمل كان الهروب عبر البحر باستخدام “البلم”. مضيفة أنها صارت تبكي لدرجة كبيرة لأنها تذكرت أولاد بلدها الذين غادروا وغامروا عبر البحر. وأن منهم من وصل، ومنهم من لم يصل ومع هذا لم يزل هناك من يحلم بركوب البحر برغم مصاعبه واحتمالية الموت.

وأضافت، أنه لا يمكن لأحد أن يهرب من الموت فمن لم يمت بسبب الحرب قد يموت بالبحر، وقد يموت في البلد الذي حلم بالوصول إليه لحظة الوصول لأي سبب آخر غير الحرب. مؤكدة أن تصوير هذه المشاهد كان صعباً للغاية من ناحية الإحساس والشعور، مشددة على أن وجعه “وصل للنخاع”.

من جانب آخر، تستعد شكران مرتجى للبدء بتصوير أول أعمالها للموسم المقبل “الجزيرة” للكاتب ممدوح حمادة والمخرج الليث حجو.

و”الجزيرة” عمل كوميدي، يتحدث عن مهاجربن سوريين يلتقون في جزيرة مهجورة وتبدأ بينهم أحداث وقصص، وسيتم تصويره في تونس خلال الفترة القريبة المقبلة.